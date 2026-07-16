Most először keltek ki flamingófiókák a Nyíregyházi Állatparkban

A kolónia jelenleg hat fiókával gyarapodott, de a madarak még további tíz tojáson ülnek – adta hírül a Nyíregyházi Állatpark, ahol ezek szerint a chilei (Phoenicopterus chilensis) és rózsás flamingók (Phoenicopterus roseus) sikeresen szaporodnak.

Ahogy az állatpark is közölte, a szaporodás sikerének kulcsa éppen ez az életmód: a párok egyszerre kezdenek fészket építeni, tojást rakni és fiókát nevelni, így a kis flamingók szinte egy időben kelnek ki.

Azt írták, hogy aki most ellátogat a Nyíregyházi Állatpark Madárvilág bemutatójába, közelről is megfigyelheti a jellegzetes, iszapból épített kúpszerű fészkeket, amikben egy-egy tojást a tojó és a hím felváltva költ egy hónapon át.

A frissen kikelt flamingófiókák testét egyelőre puha, szürkésfehér pehely borítja, csőrük pedig még egyenes, így az első hetekben a szülők egy különlegesen tápanyagdús váladékkal, az úgynevezett begytejjel táplálják őket.

A vadon élő flamingók sekély tavakban és lagúnákban keresik táplálékukat. Jellegzetes, lefelé hajló csőrüket fejjel lefelé tartva a vízbe merítik, nyelvük segítségével pedig átpumpálják rajta a vizet. A csőr belső részén található finom szűrőlemezek kiszűrik az apró rákokat, rovarlárvákat, puhatestűeket, algákat és más parányi vízi élőlényeket. Ezek közül különösen a karotinoidokban gazdag apró rákfélék felelősek a flamingók jellegzetes rózsaszín tollazatáért.

Ahogy cseperednek, a fiókák csőre fokozatosan elnyeri jellegzetes formáját, és egyre ügyesebben sajátítják el ezt a különleges táplálékszerzési módot.