Sulyok Tamás távozásától Szijjártó Péter karrierjéig – politikai aktualitásokról is készül beszélni Magyar Péter a kormányszóvivői tájékoztatón

Tanács tárcájánál is zajlik az átvilágítás, melynek során sok érdekességet találnak. Azt nem állítja, hogy ezek bűncselekmények, de felmerül ennek a gyanúja. Egy üggyel kapcsolatban viszont úgy gondolták, azt át kell adni a hatóságoknak.

A Kréta rendszer, a Neptun és a Poszeidon rendszer sajátos életpályát futott be. Egy darabig voltak még versenytársaik, majd elkezdtek eltűnni, és nem azért, mert ezek annyira kiemelkedők lettek volna. Orbánék alakították úgy, hogy ne lehessen más terméket választani. 2019-től vizsgálták a szerződéseket, de már előtte is elindult a sztori. Több mint 100 milliárd forint ment ki ezekre a termékekre, nem is az összeg, hanem a történet mintázata miatt tettek feljelentést csütörtökön hivatali visszaélés, hűtlen kezelés gyanújával.

Az ügyből példaként említette, hogy az állam számára előnytelen szerződésekkel hoztak helyzetbe egyes szállítókat, és mindezt titkos kormányzati döntésekkel. Az érintett cégek között van:

Tanács szerint a választás előtti hónapokban felgyorsították a kifizetéseket, több mint 20 milliárd forint ment ki.