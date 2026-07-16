Sulyok Tamás távozásától Szijjártó Péter karrierjéig – politikai aktualitásokról is készül beszélni Magyar Péter a kormányszóvivői tájékoztatón

A Szent István Vidékfejlesztési Program fontos vállalás volt
A Szent István Vidékfejlesztési programjuk egy fontos vállalásuk volt - mondta Magyar.
A programban ezt vállalták:
- „Tíz falunként évente egymilliárd forint közösségi fejlesztési keretet adunk, a Magyar Falu Program forrásain felül.
- Az összeg felhasználásáról a helyi közösségek dönthetnek szabadon, saját szükségleteiknek megfelelően.
- Felszabadítjuk a vidéket a helyi oligarchák és politikusok uralma alól.
- A közszolgáltatások vidéki elérhetőségét jelentősen javítjuk. Újraindítjuk a háziorvosi, közlekedési, közművelődési és egyéb alapvető szolgáltatásokat.
- Kiegyensúlyozott város–vidék fejlesztést és tisztességes, politikamentes uniós forráselosztást biztosítunk.
- Kiemelt figyelmet fordítunk a vidéki településeken az infrastruktúra fejlesztésére és a közvilágítás biztosítására.
- Helyi adottságokra építő gazdaságfejlesztő programokkal ösztönözzük a minőségi munkahelyek és megfizethető szolgáltatások létrehozását.
- Hazatelepülési programot indítunk a vidék számára, hogy a hazatérők könnyebben jussanak földhöz, hitelhez, és be tudjanak kapcsolódni a helyi gazdaságba.”