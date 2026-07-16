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Sulyok Tamás távozásától Szijjártó Péter karrierjéig – politikai aktualitásokról is készül beszélni Magyar Péter a kormányszóvivői tájékoztatón

  • A Szent István Vidékfejlesztési programról tárgyalt szerdán a kormány, és döntöttek „a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról” is. A Baross Gábor Programról azonban csak jövő héten beszélnek.
  • Magyar Péter azt ígérte, politikai aktualitásokról is szó lesz amiből van bőven: Sulyok Tamás még nem lépett semmit alaptörvényügyben, Szijjártó Péter viszont átigazolt a kínaihoz BYD-hoz. A miniszterelnök szerint ez korrupció.
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A Szent István Vidékfejlesztési Program fontos vállalás volt

A Szent István Vidékfejlesztési programjuk egy fontos vállalásuk volt - mondta Magyar.

A programban ezt vállalták:

  • „Tíz falunként évente egymilliárd forint közösségi fejlesztési keretet adunk, a Magyar Falu Program forrásain felül.
  • Az összeg felhasználásáról a helyi közösségek dönthetnek szabadon, saját szükségleteiknek megfelelően.
  • Felszabadítjuk a vidéket a helyi oligarchák és politikusok uralma alól.
  • A közszolgáltatások vidéki elérhetőségét jelentősen javítjuk. Újraindítjuk a háziorvosi, közlekedési, közművelődési és egyéb alapvető szolgáltatásokat.
  • Kiegyensúlyozott város–vidék fejlesztést és tisztességes, politikamentes uniós forráselosztást biztosítunk.
  • Kiemelt figyelmet fordítunk a vidéki településeken az infrastruktúra fejlesztésére és a közvilágítás biztosítására.
  • Helyi adottságokra építő gazdaságfejlesztő programokkal ösztönözzük a minőségi munkahelyek és megfizethető szolgáltatások létrehozását.
  • Hazatelepülési programot indítunk a vidék számára, hogy a hazatérők könnyebben jussanak földhöz, hitelhez, és be tudjanak kapcsolódni a helyi gazdaságba.”

A Fidesz jelen formájában nem fog tudni fennmaradni

Július 15 fontos nap, megszűnt a Szuverenitásvédelmi Hivatal. Másrészt aznap volt a vasút születésének 150. évfordulója, döntöttek feljlesztésről, amiről majd beszél.

Visszaidézte, hogy a Partizánnak adott első interjújában azt mondta, hogy gyorsan szétesik majd a NER, ezt igazolja, ami a héten történt. A Fidesz jelen formájában valószínűleg nem fog tudni fennmaradni - mondja Magyar. A teljes széthullást látjuk, a folyamat gyorsul.

Magyar hiányolja, hogy a Krétánál nem mondott neveket Tanács, ő megtette

Fauszt Zoltánhoz és Palkovics Lászlóhoz kötődnek a cégek, amivel kapcsolatban feljelentést tettek.

Feljelentést tettek Tanácsék a Kréta rendszer miatt is

Tanács tárcájánál is zajlik az átvilágítás, melynek során sok érdekességet találnak. Azt nem állítja, hogy ezek bűncselekmények, de felmerül ennek a gyanúja. Egy üggyel kapcsolatban viszont úgy gondolták, azt át kell adni a hatóságoknak.

A Kréta rendszer, a Neptun és a Poszeidon rendszer sajátos életpályát futott be. Egy darabig voltak még versenytársaik, majd elkezdtek eltűnni, és nem azért, mert ezek annyira kiemelkedők lettek volna. Orbánék alakították úgy, hogy ne lehessen más terméket választani. 2019-től vizsgálták a szerződéseket, de már előtte is elindult a sztori. Több mint 100 milliárd forint ment ki ezekre a termékekre, nem is az összeg, hanem a történet mintázata miatt tettek feljelentést csütörtökön hivatali visszaélés, hűtlen kezelés gyanújával.

Az ügyből példaként említette, hogy az állam számára előnytelen szerződésekkel hoztak helyzetbe egyes szállítókat, és mindezt titkos kormányzati döntésekkel. Az érintett cégek között van:

Tanács szerint a választás előtti hónapokban felgyorsították a kifizetéseket, több mint 20 milliárd forint ment ki.

Orbánék cserben hagyták a magyar kkv-kat

Magyar kkv-kkal kapcsolatban azt mondja Tanács, hogy cserben hagyta őket az előző kormány. Ugyan indítottak egy digitalizációt ösztönző programot számukra, de elfelejtettek gondoskodni arról, hogy az idei évben megkapják a forrásokat a vállalkozók. Problémának tartják azt is, hogy körülbelül 40 vállalkozást bíztak meg azzal, hogy több ezer magyar vállalkozásnak fejlesszenek honlapokat, kisebb applikációkat. A program célja szerintük nemes volt, de ennél hatékonyabb konstrukció kell.


Műholdakba is fektetünk

Az EU Iris Square programjához is csatlakozik Magyarország, aminek központjában a műholdak állnak. Ezt azért is tartják fontosnak, mert erre a technológiára nagyon sok területnek szüksége van. Ez Tanács szerint az EU Starlinkje.

A program célja a kontinens technológiai függetlenségének biztosítása. Magyarország a kiberbiztonság, a földi kiszolgáló egységek területén tud Magyarország beszállni. Ebben a programban is jelentős források állnak rendelkezésre, és sok finanszírozási csatorna fog megnyílni az ország számára.

Az európai űrügynökség programjában is részt tudunk majd venni, kutatás-fejlesztésben és magában a műholdépítő konzorcium felhívásaiban is részt tud venni az ország.

Sokat fogunk mesterséges intelligenciába fektetni

Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter három döntésről számolt be a tájékoztatón. A Tisza-kormány gazdaságpolitikája szeretne eltávolodni az összeszerelő-üzemektől és magas hozzáadott értékű tevékenység felé mozdulna el.

Csatlakozunk az Európai Unió mesterséges intelligencia programjához, mivel a következő években dominálni fogja a fejlődést, az EU pedig lemaradásban van. Ha nem invesztálunk ebbe a területbe a gazdasági lemaradás fenyeget, ezért jelentős összeget fognak az infrastruktúra fejlesztésbe fektetni. Költséghatékony területről van szó, ugyanakkor magas megtérülést mutatnak a tapasztalatok, ezért a miniszter szerint ez jó befektetés.

„Úgy kell erre gondolni, mint 100 éve az áramra” – mondta.

500 millió eurót terveznek befektetni a területbe a következő években.

Mi a Lengyelország vezette konzorciumhoz fogunk csatlakozni, ami erősíti a kapcsolatot a szomszédos országokkal, a V4 együttműködést.

Felpörgetik a filmipart

A filmiparral kapcsolatban is döntést hoztak, nemzetközi szuperprodukciók forognak az országban. A 30 százalékos adókedvezmény miatt erősödött az ország szerepe. A versenyelőnyt veszélybe sodorta az előző kormány, mert a Filmiroda korlátozottan vehetett nyilvántartásba filmeket. A korlátozás július elsejével megszűnt, így korlát nélkül lehet regisztrálni. A költségvetésnek nem jelent plusz terhet az intézkedés.

A fogyasztóvédelmi szabályok is változnak

Fogyasztóvédelemmel kapcsolatban is döntöttek. Egy uniós szabályt ültetnek át, a cél, hogy a fogyasztók részletes tájékoztatást kapjanak a termékekről, a cégek tájékozatási kötelezettsége tehát kibővül. Az ügyben kötelezettségszegési eljárás folyik az ország ellen, mert az előző kormány nem ültette át a szabályt időben.

A segítő kutyákra más szabályok vonatkoznak majd

A segítő kutyákra vonatkozó szabályokon is változtatnak, hogy ne kelljen az állatokat mindig pórázon tartani. Az állatok ugyanis úgy érzik, hogy mikor pórázon vannak, akkor dolgoznak, a gazdájukat segítik. A kormány úgy módosítja a rendeletet, hogy belterületen, közterületen is mehetnek póráz nélkül.

Magyar Péter és Tanács Zoltán is ott van a tájékoztatón

Szondi Vanda kormányszóvivő kezdi: a kormány vizsgálatot rendelt el az azbesztszennyezés miatt. Gajda minisztériuma mások bevonásával készített jelentést, és döntött. Ennek értelmében a szennyezéssel leginkább érintett területen, a szombathelyi oladi platón az érintett útszakaszokon elrendeli a zúzott kő eltávolítását.

12 km út érintett. Más területen nem indokolt az azonnali beavatkozás, sehol máshol nem haladja meg az egészségügyi határértéket a szennyezés, de javult a helyzet.

A szakképzési rendszert is átalakítják, most főigazgató és kancellár irányítja a centrumokat, de ott is kevésbé hierarchikus döntéshozatalra van szükség. Benyújtanak egy törvényjavaslatot, ami alapján megszűnik a kettős vezetés, integrált főigazgatói pozíció jön létre 2027-től. Az új főigazgatói posztokra pályázatot írnak ki, a kancellári poszt megszűnik. A jelenlegi vezetők indulhatnak a pályázaton.

Az oktatási minisztérium átnézte a szakképző intézményfejlesztési program helyzetét. Sok az épületfelújítás, a beruházások egy része befejeződött, mások nem, de kitolják a határidőt, hogy mindent be lehessen fejezni. Súlyos hiányosságok kerültek felszínre, elhúzódott a közbeszerezés, nem volt jó a kommunikáció sem, ezért folytatódik az átvilágítás.

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