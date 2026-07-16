Új majomfajt fedeztek fel a kongói dzsungelben

A kutatók hivatalosan is új fajként azonosítottak egy majmot, aminek feltűnő rózsaszínes-narancssárga ajkai, fekete arca és fekete bundája van, és a Kongói Demokratikus Köztársaság erdeiben él. A fekete bundájú állatot az ország középső-keleti részén található Lomami Nemzeti Park sűrű trópusi erdeinek magas lombkoronájában pillantották meg és fényképezték le.

A természetvédők már 2008-ban beszámoltak arról, hogy látták ezt a szokatlan külsejű állatot, de akkor mindössze egy homályos fényképet sikerült készíteniük róla, és csak 10 évvel később tudták újra észlelni. Ezután egy nemzetközi kutatócsoport indult a nyomába, hogy felkutassa és tanulmányozza. Vizsgálataik végül igazolták, hogy egy korábban ismeretlen fajról van szó. Ez mindössze az ötödik afrikai majomfaj, amit az elmúlt 75 évben fedeztek fel.

A kutatásban vezető szerepet játszott Junior Amboko, a Florida Atlantic University doktorandusza. A kutatás során hangfelvételeket, fényképeket készítettek, valamint részletes genetikai vizsgálatokat végeztek. Az eredményeket a PLoS One tudományos folyóiratban tették közzé. Amboko a BBC-nek azt mondta, csodálatos érzés volt egy olyan állat szemébe nézni, amelynek létezéséről ilyen kevesen tudnak.

Egy faj „felfedezése” azt jelenti, hogy hivatalosan is dokumentálják és igazolják: genetikailag elkülönült fejlődési vonalat képvisel. A helyiek egy része ugyanakkor régóta ismeri az állatot, és a Likweli nevet használja rá. Amboko szerint azonban ezek a majmok „meglehetősen félénkek”, és többnyire magasan a fák lombkoronájában rejtőzködnek. A Kongói Demokratikus Köztársaság, az Egyesült Államok és Németország kutatóiból álló csoport a Colobus congoensis latin nevet adta a fajnak, ezzel is tisztelegve az ország gazdag természeti sokfélesége előtt. A faj a kolobuszmajmok csoportjába tartozik.

A Colobus congoensist leggyakrabban kisebb csoportokban figyelték meg; az átlagos csoportméret 6,2 egyed volt. Gyakran más fajokkal alkotott vegyes csoportokban fordult elő. Két másik kolobuszfajjal él együtt: a Piliocolobus parmentieri és a Colobus angolensis fajjal.

A kutatók úgy vélik, hogy az állatok ritkák, és csak az erdő egy olyan részén fordulnak elő, ahol megtalálják a számukra szükséges táplálékot és élőhelyet. Mivel húsukért vadásszák őket, a kutatók remélik, hogy most, hogy a Colobus congoensis önálló fajként hivatalos besorolást kapott, természetvédelmi oltalom alá is kerülhet. (BBC)