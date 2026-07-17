A Nestlé bezárja diósgyőri gyárát

A szezonális édességek iránti kereslet visszaesése miatt a Nestlé az év végén befejezi a termékek előállítását a diósgyőri üzemében. A Nestlé Hungária közölte, hogy a dolgozói érdekképviseleteket július elején tájékoztatták a döntésről.

A diósgyőri gyár kizárólag üreges csokoládéfigurákat készít, és bár a világ számos pontjára szállítanak, a termékcsoport iránti kereslet az utóbbi időszakban visszaesett, emiatt a diósgyőri üzem kibocsátása jelentősen csökkent.

A gyáregység a Nestlé Hungária Kft. árbevételének kevesebb mint 3 százalékát, hazai gyártási volumenének pedig 0,4 százalékát adja. A termelés leállításának előkészítésével párhuzamosan a Nestlé tárgyalásokat kezdeményezett a gyár értékesítéséről és jövőbeni működtetéséről.

„A vállalat célja, hogy a lehető legtöbb munkavállaló számára munkalehetőséget biztosítson, ezért az üzemet olyan befektetőnek adja át, aki folytatni kívánja az édességgyártást” - írták.

Ha valaki aggódna, hogy ezentúl nem jut üreges csokoládéfigurához, annak jó hír, hogy a jövőben is gyártják majd, csak egy, a Nestlétől független gyártó csinálja, a vállalat szigorú minőségi előírásainak megfelelően.

A cég szerencsi és büki gyára nem zár be, azt írták, ezek továbbra is dinamikusan fejlődnek. (MTI)