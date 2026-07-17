Felülvizsgálják a Papp László Budapest Sportaréna tízéves bérleti szerződését

Vizsgálat indult a Nemzeti Sportügynökség Zrt. (NSÜ) kötelezettségvállalásai, az állami tulajdonban lévő sportingatlanok teljes szerződésállománya, és benne a Papp László Budapest Sportaréna hosszú távú hasznosítására vonatkozó bérleti szerződésével kapcsolatban - jelentette be a Facebookon Kálnoki-Kiss Attila sportállamtitkár. Mint írta:

„A Nemzeti Sportügynökség Zrt. néhány nappal a választások előtt, 2026. március 26-án tízéves, 2027. január 1-jétől 2036. december 31-ig tartó bérleti szerződést kötött a Tiborcz Istvánhoz köthető RaMpART csoporttal.”

A sportállamtitkár emellett jelezte, hogy a korábbi bérleti jogviszony ugyanezzel a céggel egyéves időszakra szólt, az új bérleti szerződésben viszont az szerepel, hogy az a határozott idő lejárta előtt nem felmondható.

„A felülvizsgálat kiterjed arra, hogy indokolt volt-e az ország egyik legjelentősebb rendezvényhelyszínének tíz évre történő lekötése, megfelelő versenyt biztosított-e a pályázati eljárás, továbbá kellően védték-e a szerződés rendelkezései az állami vagyonhoz fűződő érdekeket” - fogalmazott Kálnoki-Kiss Attila.

A teljes bejegyzés itt olvasható: