Így képzelik a kisgyerekek a poklot: körbevette a tűz a vonatot

Látványos videót készítettek a kanadai tehervonat vezetői, amit teljesen körbevett az erdőtűz, ezért a felvétel elkészítése után ki kellett menteni a legénységet. A hírek szerint a hátborzongató látvány ellenére senki sem sérült meg.

A sztori háttere, hogy a kivételes meleg és szárazság miatt a világ második legnagyobb területű országában jelenleg 838 helyen tombol erdőtűz, ebből több mint 100 az USA-val határos Ontario államban, ahol ez a vonat is megrekedt a tűzben.

Az erdőtüzek a légszennyezés miatt keltenek leginkább aggodalmat, mivel nagyobb lakott települést pillanatnyilag nem fenyeget egyik sem. Torontóban, a legnépesebb kanadai városban a Dűne-film hangulatát idéző sárga fényre és akkora porra-hamura ébredtek, hogy a mai napon ez a világ legszennyezettebb levegőjű nagyvárosa - írja a BBC. A foci vébé szervezői is aggódnak, mert a meteorológiai jelentések szerint megtörténhet, hogy az erős szél a szennyezett levegőt északkeleti-keleti amerikai városok fölé fújja, például New Jersey-be, ahol vasárnap a vb-döntőt rendezik.

A legjobb az volt, hogy a mozdony személyzete hogyan reagált arra, hogy a tűz csapdájába estek: heves telefonozással.



