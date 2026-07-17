Költségvetési csalás gyanúja miatt nyomoz a NAV a gondosórák kapcsán

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) költségvetési csalás gyanúja miatt nyomoz a Gondosóra programmal kapcsolatban, tudta meg az RTL Híradó.

Az Orbán-kormány 2022-ben indította el a 108 milliárd forintnyi uniós támogatásból megvalósuló programot, amiben minden 65 év feletti idős ingyenesen juthat segélyhívásra használható, úgynevezett gondosórához, amelyet propagandacélokra is előszeretettel használt a Fidesz.

A NAV nem sok részletet osztott meg a nyomozással kapcsolatban, de azt elárulták, hogy a beszerzések körülményei is a vizsgálat tárgyát képezhetik. A programhoz szükséges eszközöket egy dubaji hátterű cégtől szerezték be, de Kínában gyártották. Hadházy Ákos szerint a gondosórákat többszörösen túlárazva vették meg. Az Integritás Hatóság is feljelentést tett.

Az új kormány illetékes minisztériuma a Telexszel azt közölte, hogy felülvizsgálják a Gondosóra program működését. A programot lebonyolító társaság, a Kormányzati Szolgáltató Központ ugyanakkor azt közölte, minden beszerzés és eljárás az uniós és a magyar jogszabályoknak megfelelően történt.