Meghalt a Reszkessetek, betörők! madaras hajléktalanját alakító színésznő

81 éves korában meghalt az ír színésznő, Brenda Fricker, aki Oscar-díjat nyert A bal lábam című filmben való alakításáért, de legtöbben valószínűleg a Reszkessetek, betörők! 2.-ben nyújtott galambos nő szerepéből ismerik.

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A Dublinban született Fricker színészi pályáját televíziós és színházi szerepekkel kezdte, köztük Írország első szappanoperájában is játszott a '60-as években.

Tagja volt a BBC hosszú ideje futó, Casualty című kórházi drámasorozata első, 1986-os epizódjának szereplőgárdájának, és 1990-ig állandó szereplő maradt, majd a következő években rendszeresen visszatért.

1990-ben történelmet írt, amikor ő lett az első ír színésznő, aki Oscar-díjat nyert, olyan hollywoodi sztárokat megelőzve, mint Julia Roberts és Anjelica Huston. Két évvel később játszott Macaulay Culkinnal a Reszkessetek, betörők! 2.-ben, ahol a kisgyereknek először félelmetesnek tűnő, majd barátjává váló madaras, hajléktalan asszonyt alakította. (BBC)