82 éves korában meghalt Szemethy Imre grafikus, képzőművész, amit a lánya jelentett be a Facebookon. A Munkácsy-díjas alkotó 1971-ben végzett a Magyar Képzőművészeti Főiskolán, Ék Sándor, Barcsay Jenő és Fónyi Géza tanítványaként. Utána Derkovits-ösztöndíjas volt, majd a Mozgó Világ munkatársa. Sokat publikált, számos munkája jelent meg folyóiratokban, újságokban és könyillusztrációként. Nemcsak grafikák és rajzok, hanem írások is. A kilencvenes években tanított a későbbi MOME-n, majd a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem doktori iskolájának témavezetője lett. 1993-tól a Széchenyi Akadémia rendes tagja.

Számos egyéni kiállítása volt. 1977-ben Munkácsy Mihály-díjat kapott, 1986-ban lett érdemes művész, 1990-ben Csohány Kálmán-díjjal ismerték el munkásságát, 1996-ban pedig a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének díjával. 2005-ben kiváló művész lett. 2025-ben megkapta a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) képzőművészeti tagozati díját.

A lánya így búcsúzott tőle: