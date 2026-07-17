Megtalálták a Balatonban eltűnt kajakos holttestét

A légirendészet pilótái találták meg szerdán a Balatonban múlt vasárnap eltűnt tatai kajakos holttestét, a haláleset körülményeit a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság általános közigazgatási eljárásban vizsgálja.

A 34 éves tatai férfi Balatonlelléről Balatonszepezdre kajakozott múlt vasárnap. Megérkezése után telefonon beszélt a feleségével, majd visszaindult, és nyoma veszett. Kajakját, benne a holmijával aznap kora délután találták meg a két tóparti település között. A tavon ekkor másodfokú viharjelzés volt érvényben. Több hajóval és helikopterrel is keresték, de napokig nem találták meg. A rendőrség az eltűnés miatt körözést is kiadott személyleírással. (MTI)