Merkely Béla nem jelezte, hogy a fia és egy ideig ő maga is tulajdonos volt egy cégben, ami az általa vezetett egyetemmel együtt kapott 600 milliónyi közpénzt Hankó Balázstól

Hankó Balázs exminiszter szeméyles keretéből 2026.-ban is több mint 5 milliárdot osztott szét. Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

Merkely Béla, aki nemcsak a SOTE rektora, de az egyetemet fenntartó alapítvány kuratórimi tagja is, tavaly októberig tulajdonos volt a fia cégében, amely az általa vezetett Semmelweis Egyetemmel konzorciumban részesült állami támogatásban. A cég projektje rövid időn belül három körben összesen nagyjából 600 millió forintos támogatást kapott. A támogatást mind a három alkalommal Hankó Balázs egykori kultúráért és innovációért felelős miniszter saját keretéből folyósították. Mindez a Telex tényfeltáró nyomozásából derült ki.

Kuratóriumi tagként ezt a helyzetet Merkelynek be kellett volna jelentenie, az összeférhetetlenségi szabályok szerint ugyanis a kuratóriumi tagnak előzetes bejelentést kell tennie „amennyiben saját vagy közeli hozzátartozója közvetlen vagy közvetett, legalább 25%-os tulajdonában és/vagy ügyvezetésében, illetve tulajdon nélkül vezetésében olyan gazdasági társaság vagy egyéb gazdasági szereplő van, mely szerződést kíván kötni a fenntartott intézmények bármelyikével vagy magával az Alapítvánnyal”.

A Telex szerint az egészről csak akkor került ki közlés az egyetem honlapjára, amikor a lap az ügyben kérdéseket küldött az érintetteknek.

A kérdéses cég a KinaviX Kft. nevű vállalkozás, amelynek fő tulajdonosa Merkely Gergő, a rektor fia. A KinaviX a sportorvoslás korszerű informatikai vetületét kutatja: olyan AI alapú sportolói avatárt fejlesztenek, amit a sportoló mérési adataival és vizsgálati eredményeivel feltöltve segíti a személyre szabott gyógyítást. Ehhez hasonlóval kísérleteznek például az FC Barcelonánál is.

A támogatási időszak alatt a cégben folyamatosan változtak a tulajdonosi viszonyok, egy dolog volt stabil: mindvégig Merkely Gergő orvos-kutató volt a legnagyobb tulajdonos. 2024-ben a projekt még a Semmelweis Egyetem neve alatt futott és kapott 300 milliós támogatást Hankó miniszteri keretéből. 2025-ben az egyetem és a cég konziorciuma kapott 150 milliós támogatást, 2026-ban pedig már csak a cég volt a kedvezményezett, újra 150 millióval. Mivel az első döntés 2024. őszi, az utolsó 226. tavaszi, a projekt másfél éven belül kapott háromszor is pénzt a minisztertől. Ilyen sűrűséggel igen kevés más témát támogatott Hankó. A projekt hagyományos pályázaton ugyanakkor nem kapott támogatást.

Az első támogatás idején a KinaviX Kft még nem is létezett, de a támogatási papírokban már ekkor ott szerepelt egy olyan cím, ahová a nem sokkal később megalakult cég egyik tulajdonosa van bejegyezve. A cégben az alapítása után a fia mellett maga Merkely Béla is tulajdonos volt egy ideig, majd tavaly ősszel beszállt a Semmelweis Egyetem tulajdonában álló Semmelweis TTC Zrt.. Ennek tulajdonosa a Merkely Béla általa vezetett egyetem, ő maga pedig az igazgatótanácsának elnöke. Az utolsó támogatási adagot Hankó Balázs nem sokkal a választások előtt ítélte meg a projektnek.