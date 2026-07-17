Rogán Antal kiszállt a Káncz Csaba ellen indított rágalmazási peréből, amit a Szőlő utcai szexvád miatt indított

Rogán Antal magánvádlóként kiszállt, és nem folytatja azt a rágalmazási pert, amit Káncz Csaba influenszer ellen indított. Ezt az a Hadházy Ákos által létrehozott Tisztességes és Igazságos Társadalomért Alapítvány (TITA) posztolta ki, amely Káncz jogi védelmét biztosította. Rogán azért perelt, mert Káncz egy posztjában arról írt, hogy tudomása szerint Semjén Zsolt és Rogán Antal miniszterek is érintettek a Szőlő utcai nevelőintézet vezetője által létrehozott prostitúciós hálózat ügyében.

Rogán Antal médiatömegközlekedés közben Fotó: Olvasói fotó

Miután Rogán tavaly magánvádas büntető feljelentést tett emiatt, az ügyészség közügynek minősítette az ügyet, és Kánczra eresztette a rendőrséget. Az influenszernél tavaly szeptemberben tartottak házkutatást, ahol lefoglalták a telefonját és a számítógépét, majd rabosították és órákig őrizetben tartották. A TITA szerint „A cél egyértelműen az volt, hogy egy nagyobb történetet kerekítsenek az ügyből, amelyben brit titkosügynökök és ukrán békaemberek esküdtek össze a kormány tagjai ellen.”

Az ügyészség később azonban kiszállt az ügyből, és Rogánnak most döntenie kellett, hogy magánvádlóként folytatja-e úgy, hogy őt terheli a bizonyítási kényszer. A döntése a téma ejtése volt.