Meghalt Radnai László, a magyar szervezett bűnözés emblematikus figurája

Radnai László Fotó: police.hu

Szombaton reggel a berettyóújfalui bv-kórházban meghalt az a 71 éves Radnai László, akit a magyar szervezett bűnözés szakértője, a telexes Dezső András egyszer így jellemzett:

„Ha „magyar keresztapának” erős túlzás is nevezni Radnait, az kétségtelen, hogy a rendszerváltás utáni magyar szervezett bűnözés emblematikus figurája. Noha magát sosem tartotta gengszternek, sokkal inkább egyfajta ügyeskedő vállalkozónak, Radnai azok között említhető egy lapon, akik már a nyolcvanas évektől a hatóságok látókörében álltak, még ha az aranykoruk a kilencvenes évekre is tehető.”

Radnai pár hete szerepelt utoljára a hírekben, amikor a hatóságok hazahozták Dubajból, ahová egy jogerős fogházbüntetése letöltése elől szökött. Már akkor arról írtak a bennfentesek, hogy Radnai a súlyos betegsége miatt adta fel magát. Most kiderült, hogy pontosan így történt.

A kilencvenes évek után Radnai az utóbbi évtizedben ismét kulcsfigurává vált, amikor több korábbi leszámolási ügyet az ő tanúvallomásai segítségével sikerült megoldani és azokban ítéletet hozni.

Ha kiváncsi vagy, ki volt ő, a legjobb, amit tehetsz, ha elolvasod Dezső príma profilcikkét róla.