Orbán a meccs előtt: Ma ledőlt az utolsó gát

A Facebookon reagált Orbán Viktor arra, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnök aláírja a felmentését kimondó alkotmánymódosítást. A magyar belpolitika helyett a futball-vébével foglalkozó ex-miniszterelnök ritka megnyilvánulásainak egyike a következő:

„Ma ledőlt az utolsó gát. Az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság. Ha a köztársasági elnökkel ezt meg lehetett tenni, akkor holnap már senki sincs biztonságban. Isten óvja Magyarországot!”

A Fidesz-frakció a lelátó helyett az MTI-hez fordult azzal, hogy szerintük Magyarországon beköszöntött a nyílt hatalmi önkény időszaka, ezért a felelősséget Magyar Péter és a Tisza Párt viseli.

„Magyar Péter és a Tisza Párt az Európai Unióban példátlan módon erőszakos támadást intézett a köztársasági elnök ellen, méltatlan helyzetbe hozta, nyomás alá helyezte és önkényesen eltávolította tisztségéből. Erre a legsötétebb diktatúrák óta nem volt példa Magyarországon"

- írta a képviselőcsoport. Majd így folytatták: