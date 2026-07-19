Jelentős változásat ígért a gyógyszerfinanszírozásban Hegedűs Zsolt

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szerint a magyar gyógyszerbefogadási rendszer az elmúlt 16 évben nem volt eléggé kiszámítható és átlátható, amiért a döntéshozókat és a gyártókat is felelősnek tartja.

Arról írt, hogy az elmúlt években az új gyógyszerek befogadásáról rendszertelenül és gyakran nagy késéssel születtek döntések, a finanszírozási protokoll sem volt hatékony, az egyedi méltányossági rendszer pedig sok esetben a rendszerszintű támogatás helyébe lépett, miközben nem biztosított megfelelő árkontrollt és átláthatóságot. Itt a döntések szakmai szempontjai és a kérelmekhez benyújtott tudományos bizonyítékok sem voltak megfelelően hozzáférhetőek.

Fotó: Németh Dániel/444

Hegedűs szerint a gyógyszergyártók azért felelősek, mert több olyan gyógyszer is jelentős, akár több milliárdos forgalmat ér el az egyedi méltányossági rendszeren keresztül, aminél a gyártó régóta nem kéri, hogy fogadja be a szert a társadalombiztosítás. A miniszter szerint a nemzetközi vizsgálatokból az derült ki, hogy egyes közép- és kelet-európai országok betegre számítva többet fizetnek bizonyos innovatív terápiákért, mint a gazdagabb országok. Ezt meg kell vizsgálni itthon is.

Az egészségügyi kiadáson belül az állam az uniós átlagon felül költ gyógyszerekre és gyógyászati eszközökre, ezért Hegedűs szerint az egészségügyi források növelése mellett szükség van arra, hogy a pénzt a betegek számára legtöbb egészségnyereséget biztosító beavatkozásokra fordítsák.

Hegedűs azt ígérte,

növelni fogják az egészségügyre fordított közkiadásokat.

A gyógyszerfinanszírozásban értékalapú, betegközpontú rendszert vezetnek be, amely az egyedi méltányosság helyett a kiszámítható, rendszerszintű támogatást helyezi előtérbe.

Változnak a finanszírozási elvek:

„A gyógyszerek árát az általuk nyújtott bizonyított egészségnyereséghez fogjuk viszonyítani. Ha egy kezelés hatásosságával kapcsolatban jelentős bizonytalanság áll fenn, vagy az ára nem áll arányban a valós értékével, eredményalapú és más kockázatmegosztási megállapodásokat kötünk azokkal a gyártókkal, amelyek hajlandók a magyar betegek érdekében együttműködni.”

Az ígéret szerint átláthatóbbak lesznek a gyógyszerfinanszírozási döntések, a támogatási kérelmekhez kapcsolódó tudományos bizonyítékok egy részét is nyilvánosságra hozzák, ahogy azt is, hogy egyes gyártók az európai forgalomba hozatali engedély megszerzése után mennyi idővel kérik a gyógyszer magyarországi közfinanszírozását.

A kormány korábban bejelentette, hogy a jövőben a Batthyány-Strattmann László Alapítvány helyett az egészségbiztosító dönt majd az egyedi gyógyszerkérelmek ügyében. Az erről szóló törvényt szombaton hirdették ki a Magyar Közlönyben.