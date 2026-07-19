Menekülniük kellett a jégeső elől a milánói Bad Bunny-koncert nézőinek

A Puerto Ricó-i rapper, Bad Bunny szabadtéri koncertjét szombat este egy heves jégeső miatt félbeszakították Olaszországban. A Snai La Maura Hippodromenézőteréről az emberek elmenekültek. Az esetről közzétett felvételeken nagy káosz látható.

„A kedvezőtlen időjárási körülmények, többek között a zivatarok és a jégeső miatt Bad Bunny július 18-ra tervezett koncertje a milánói Snai La Maura Hippodrome-ban félbeszakadt, és a területet biztonságosan kiürítették” – írta vasárnap a Live Nation jegyértékesítő a honlapján. Hozzátették, hogy minden jegytulajdonos teljes visszatérítést kap. (Guardian)