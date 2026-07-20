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Az argentin elnök a vb-döntős vereség ellenére munkaszüneti napot hirdetett

külföld

Javier Milei argentin elnök munkaszüneti napot jelentett be annak ellenére, hogy a válogatott elveszítette a Spanyolország elleni világbajnoki döntőt. Azt írta, az ezüstérem megünneplésének pontos időpontjáról a játékosok és a szakmai stáb dönt.

„Az argentin válogatott teljesítményének megünneplésével kapcsolatos kérdésekre reagálva szeretném tájékoztatni a nyilvánosságot, hogy a játékosok és a szakmai stáb által kiválasztott napot nemzeti ünneppé nyilvánítjuk”

– írta az X-en Milei, aki babonából nem volt ott a meccsen.

Fotó: LUIS ROBAYO/AFP

Spanyolország a vasárnapi döntőben Ferran Torres hosszabbításban szerzett góljával 1–0-ra legyőzte a címvédő Argentínát. (Athletic)

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