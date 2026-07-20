Az OTP megveszi a Baltikum harmadik legnagyobb bankját

Az OTP Bank megállapodást írt alá a Luminor Bank megvásárlásáról egy Blackstone-hoz köthető magántőke-konzorciumtól és a DNB Banktól – jelentette be hétfőn a magyar bankcsoport. A Luminor a balti államok (Észtország, Lettország, Litvánia) harmadik legnagyobb bankja, így az OTP eddigi 11 országos jelenléte 14-re bővül.

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A tranzakcióval az OTP mérlegfőösszege 13 százalékkal nő, és – ami a csoport szempontjából talán a legfontosabb szám – az eurózónás hitelállomány aránya 42-ről 50 százalékra emelkedik. Ez azt jelenti, hogy az OTP portfóliója egyre kevésbé függ a forint sorsától, és egyre inkább az eurótól.

Csányi Péter vezérigazgató a bejelentésben stratégiai belépésről, hosszú távú tulajdonosi szemléletről és a régió pénzügyi rendszerének fejlesztéséről beszélt. A Luminor vezére, Wojciech Sass szerint a bank ezentúl egy tapasztalt közép-európai csoport hátterét élvezheti majd.

A Luminor egyébként financiálisan makkegészséges: 158 millió eurós nyereséget termelt tavaly, és a szabályozói minimumot jóval meghaladó tőketartalékkal rendelkezik. A vételár nem szerepel a közleményben, a tranzakció lezárása pedig a szokásos hatósági engedélyek megszerzésétől függ.