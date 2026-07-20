Betiltja Belgium a megszállt területeken létesült izraeli telepekről származó termékek importját

A szankciós politika részeként tiltja be a belga kormány az Izrael által megszállt palesztin területekről, izraeli telepesektől származó termékek importját, a döntés elsősorban olyan árucikkeket érint, mint az olívaolaj, a gyümölcsök, a zöldségek és az ezek felhasználásával készült készítmények. A döntést Maxime Prévot külügyminiszter azzal magyarázta, hogy az izraeli kormány hozzáállása „már régen túllépett a jogos önvédelem stádiumán” a 2023. október 7-i támadásokat követően.

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A belga kormány a palesztinokat érintő tömeges jogfosztással, valamint a nemzetközi és humanitárius jog jelentős megsértésével vádolja az izraeli kabinetet. A belga kormány szándéka, hogy döntésével „nagyon egyértelmű jelzést küldjön” a zsidó államnak, mondta a belga külügyminiszter.

A döntéssel Belgium a negyedik európai ország, amely bevezette az intézkedést Írország, Spanyolország és Hollandia után.

A tilalom a megszállt izraeli területeken készült termékek forgalmazását nem tiltja. A nem közvetlenül a belga kikötőkön és repülőtereken keresztül importált áruk tehát egy másik, behozatali korlátozást nem alkalmazó uniós tagállamon keresztül eljuthatnak Belgiumba.

Az Európába importált izraeli mezőgazdasági termékek 19,2 százaléka származik megszállt területen működő telepekről.

Hivatalos adatok szerint Belgium 2026 első öt hónapjában mindössze 600 000 euró értékben importált (megszállt területeken lévő) izraeli telepekről származó termékeket, civil szervezetek szerint azonban a valós import jelentősebb lehet, mert – különösen az agrártermékek esetében – nehéz azonosítani a tényleges származási helyet. (MTI)