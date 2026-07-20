Gyilkossági kísérlet miatt nyomoz a belga rendőrség, miután megtámadták a Katargate ügyön dolgozó felügyelőt

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Az illetékes belga ügyészség gyilkossági kísérlet vádjával nyomozást indított a Európai Parlamentet érintő korrupciós botrány, az úgynevezett Katargate-ügyön dolgozó korrupcióellenes felügyelő ellen elkövetett támadást követően, tájékoztatott a The Brussels Times című, angol nyelvű brüsszeli hírportál.

A La Libre Belgique című belga napilap információira hivatkozva a hírportál azt írta, hogy a rendőrtisztet június elején támadták meg, miközben egy erdőszélen sétált a Belgium keleti felében található Liege közelében.

A támadó vagy támadók „rendkívüli erőszakot alkalmaztak”, az ütések „a korrupciós botrány érzékeny aktáin” dolgozó rendőrtiszt arcán is súlyos sebeket ejtettek.

A felügyelő súlyos sérüléseket szenvedett, ideiglenesen felmentették a munkavégzés alól - írták.

Fotó: EMILE WINDAL/Belga via AFP

A liege-i ügyészség megerősítette, hogy az ügyben gyilkossági kísérlet gyanújával indítottak nyomozást, és igazságügyi orvosszakértőt rendeltek ki. Közölték, gyanúsítottat még nem azonosítottak. A nyomozók eddig nem állapítottak meg összefüggést a támadás és az áldozat szakmai tevékenysége között, jegyezték meg.

Egy másik, szintén a Katargate-en dolgozó rendőrtiszt 2024 februárjában nyújtott be panaszt mérgezéses gyilkossági kísérlet vádjával. Az ügyet azonban lezárták azt követően, hogy a nyomozás nem talált erre bizonyítékot, emlékeztettek.

A belga ügyészség abban az ügyben folytat nyomozást, amelyben Katar és Marokkó gyaníthatóan befolyásolni próbálta az Európai Parlament döntéshozatalát. A két ország Pier Antonio Panzeri volt olasz szocialista EP-képviselőn és az áltata vezetett Fight Impunity nevű civilszervezeten keresztül próbálta befolyásolni a határozatokat és a döntéseket a gyanú szerint.

Az EP-t érintő korrupciós botrány 2022 decemberében robbant ki: Brüsszelben többeket letartóztattak, és jelentős mennyiségű készpénzt foglaltak le egyebek között Pier Antonio Panzerinak és Eva Kailinak, az EP görög alelnökének az otthonából. (MTI)

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