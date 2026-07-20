„Háborús bűnös” – Zohran Mamdani vizsgálja, letartóztathatja-e Netanjahut, ha az New Yorkba látogat

Az izraeli miniszterelnök várhatóan szeptemberben ellátogat New Yorkba, hogy részt vegyen az ENSZ közgyűlésén. Zohran Mamdani, a város polgármestere azt nyilatkozta a New York Times-nak, hogy vizsgálja: van-e joga letartóztatni ebben az esetben Benjamin Netanjahut.

Mamdani 2025 októberében egy iszlám kulturális centrum előtt kampányol Fotó: TIMOTHY A.CLARY/AFP

„Úgy vélem, Netanjahu miniszterelnök úrnak Hágában a helye” – mondta Mamdani, utalva arra, hogy ott van a Nemzetközi Büntetőbíróság székhelye. Ez a testület még 2024 novemberében adott ki elfogatóparancsot Netanjahu ellen a Gázában elkövetett állítólagos háborús bűncselekmények miatt. „Háborús bűnös, akit a Nemzetközi Büntetőbíróság vád alá helyezett, és ezt a véleményt sokan vallják, pusztán az elmúlt évek tettei miatt” – fogalmazott a tavaly ősszel megválasztott New York-i polgármester.

Mamdani azt mondta, nem világos számára, hogy van-e jogi felhatalmazása arra, hogy elrendelje az általa felügyelt New York-i rendőrségnek (NYPD): vegyen őrizetbe egy olyan külföldi vezetőt, mint Netanjahu. De „aktív párbeszédet” folytat a város jogi osztályával az ügyben. „Bármit is írnak elő a törvények New Yorkban, azt fogjuk tenni” – tette hozzá Mamdani. „Nem fogunk saját törvényeket írni erre a célra.”