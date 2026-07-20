Jogosítványa soha nem volt, úgy vezette a tulajdonos tudta nélkül elvitt kocsit egy ittas sofőr, akit autós üldözés után fogtak el az M7-esen

Kilenc pontban sorolta fel a rendőrség közleménye, hogy milyen szabálysértéseket és bűncselekményeket követett el az a 26 éves férfi, akit vasárnap hajnalban autós üldözés után fogtak el Balatonvilágos térségében. Nem akármilyen akció végén került kézre az ukrán állampolgárságú sofőr, aki a rendőrség szerint egy héten belül a harmadik ámokfutó volt Székesfehérváron.

Az eset úgy kezdődött, hogy vasárnap hajnalban a fehérvári rendőrök felfigyeltek egy Peugeot-ra, ami a város belterületén nagy sebességgel hajtott át egy olyan kereszteződésen, ahol elsőbbséget kellett volna adnia. Megkülönböztető fény- és hangjelzés használatával próbálták megállítani, de a sofőr nem tett eleget a rendőri felszólításnak, hanem tovább gyorsított. Székesfehérvárról az M7-esre hajtott fel, „ahol többször is megtévesztő manővereket hajtott végre annak érdekében, hogy lerázza az őt követő rendőri egységeket” – írja a rendőrség.

Az autós Balatonvilágos térségéig menekült, ahol a rendőrök a 7116-os úton teljesen elzárták az útvonalát. A megállásra kényszerített 26 éves férfit „testi kényszer alkalmazásával elfogták és megbilincselték”.

Az igazoltatása során kiderült, hogy ukrán állampolgárságú az ámokfutó, akinek sosem volt jogosítványa, a vezetés előtt alkoholt ivott, a gépkocsit – amin nem volt kötelező felelősségbiztosítás – a tulajdonos tudta és beleegyezése nélkül használta.

A rendőrök a férfit fogdába szállították, és kezdeményezik a letartóztatását. Büntető- és szabálysértési eljárás is indul ellene

ittas járművezetés,

jármű önkényes elvétele,

engedély nélküli járművezetés,

elsőbbségadási kötelezettség elmulasztása,

rendőri jelzés figyelmen kívül hagyása,

irányjelzés sorozatos elmulasztása,

jobbra tartási kötelezettség megsértése,

kanyarodási szabályok megsértése,

kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás hiánya

miatt.