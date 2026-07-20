Potencianövelővel teli lakókocsit kapcsolt le a NAV

Több mint ezer doboz potencianövelőt és izomnövekedésre használt hormoninjekciót találtak a pénzügyőrök abban a lakókocsiban, amit az M5-ös autópályán ellenőriztek, közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hétfőn az MTI-vel.

A NAV pénzügyőrei az M5-ös autópálya egyik szervizútján szúrták ki azt a bolgár furgont, ami egy lakókocsit húzott maga után. Az ellenőrzéskor kiderült, hogy a szokatlan helyen közlekedő szerelvény Bulgáriából Olaszország felé tart, azonban a szállítmány papírjai nem adtak választ arra, mi lapul a vontatmányban. A dokumentumokon szereplő általános áru megnevezések után a járőrök úgy döntöttek, alaposan szemügyre veszik a rakományt.

A lakókocsi belseje színültig volt kartondobozokkal. A csomagok felnyitásakor összesen 1137 doboz és 131 levél, különféle tabletták és injekciós ampullák – köztük potencianövelő és hormonkészítmények – kerültek elő.

A szállítmányt azonosító szakértő megállapította, hogy ezekhez a gyógyászati készítményekhez engedélyek szükségesek, illetve csak elkülönítve és hűtve szállíthatók, egy speciális bizonylat kíséretében. A szállítás körülményei, a kereskedelmi mennyiség, valamint a szükséges okmányok hiánya miatt felmerült a gyanú, hogy a termékek hamisak, tették hozzá.

Gyógyszerhamisítás bűncselekmény gyanúja miatt a pénzügyőrök értesítették a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársait, akik az intézkedést a további eljárás lefolytatása érdekében átvették.