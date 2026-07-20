Végre egy őszinte politikus: a 2007 óta hatalmon lévő elnök, aki nem tart választást, nehogy az ellenzék nyerjen

A mintegy két évtizede hatalmon lévő nicaraguai elnök, Daniel Ortega elutasította a választások megrendezésének minden lehetőségét, mondván, meg akarja akadályozni, hogy a száműzetésben lévő ellenzék hatalomra kerülhessen.

A nicaraguai elnöki pár, Rosario Murillo és Daniel Ortega Fotó: CESAR PEREZ/AFP

„Folyamatosan összeesküvéseket szőnek… és keresik a módját, hogy pártokká szerveződjenek, hogy megnyerjenek egy állítólagos választást” – mondta politikai ellenfeleiről Ortega a sandinista forradalom 47. évfordulóját ünneplő rendezvényen Managuában, az ország fővárosában. „Felejtsék el! Itt, Nicaraguában nem lesznek többé olyan választások, amelyek lehetővé tennék számukra, hogy megpróbálják átvenni a hatalmat.”

A 80 éves Ortega, egykori marxista gerilla és az Egyesült Államok által támogatott diktátor elleni forradalom vezetője, a nemzetközi közösség által vitatott 2007-es választások óta van hatalmon. Azzal vádolják, hogy hatalmának megőrzése érdekében durván elnyomó politikát folytat az elszegényedett közép-amerikai országban.

Nicaraguában novemberben parlamenti választásokat kellett volna tartani, de egy másfél évvel ezelőtt elfogadott alkotmánymódosítás az elnöki hivatali időt öt évről hat évre tolta ki, ami miatt a választásokat 2027-re halasztották. A száműzetésben működő ellenzéki mozgalmak abban reménykednek, hogy a nemzetközi nyomás elősegítheti az átmenetet vagy a választások megtartását.