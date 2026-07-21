Autómosóra felvett 282 milliós támogatást tüntetett el egy komáromi cégvezető

Egy Komárom-Esztergom megyei vállalkozás 282 millió forintnyi támogatást kapott autómosó építésére. A pénzt azonban nem fejlesztésre fordította, hanem a teljes összeg elment a vállalkozás mindennapi működésére, az autószereléssel foglalkozó cég elleni követelések kiegyenlítésére.

A Tatabányai Járási Ügyészség épülete

A Tatabányai Járási Ügyészség ezért költségvetési csalással vádolja a mostanra már megszűnt, cégnyilvántartásból törölt vállalkozás korábbi tulajdonosát és vezetőjét. A férfival szemben vádat emeltek a meg nem valósított beruházás és az elköltött pénz miatt. A különösen nagy vagyoni hátrányt okozó bűncselekmény alapos gyanúja miatt börtönbüntetésre és közügyektől való eltiltásra ítélhetik. (MTI)