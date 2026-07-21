Ilyen raktára csak akkor lesz a konkurenciának, ha újat építenek

Júniusban átadták a Rossmann Magyarország új telephelyét, aminek minden négyzetcentiméterét úgy tervezték meg, hogy funkcióban és hangulatban is kiszolgálja a vállalatot és az ott dolgozókat. A tágas terek és az óriási raktár kontrasztja ugyan óriási, de mindkettő azt sugallja, hogy van még itt tér a fejlődésnek.

A megnyitón a leköszönő ügyvezető, Németh Kornél, elmondta, hogy a raktár túl azon, hogy méreteiben is előremutató beruházás, olyan új technológiákat sorakoztat fel, ami a következő években komoly hatékonysági előnyt jelent majd a cégnek. Ezt pedig mind az üzletekben, mind az online vásároló ügyfelek észre fogják venni. A háromszintes, így összesen 4500 négyzetméteres automatizált raktár működése viszont nem zárja ki az emberi munkát, Németh szerint ez inkább átalakul, és egészen új eszközökkel fognak dolgozni az alkalmazottak.

Különlegesség még, hogy a Rossmann korábban saját ingatlanként vásárolta meg a telket, amin az építkezés zajlott. Ezt már Farkas András osztotta meg, aki arról is beszámolt, hogy több mint 6000 munkaórát tett a projektbe, és bár eredetileg csak a projekt időtartamára maradt volna a cégnél, végül üzemeltetési vezető vált belőle, úgyhogy a Rossmann Magyarország kötelékében folytatja.

Az társügyvezető Váradi István ambiciózus tervekről beszélt, Némethez hasonlóan kiemelte, hogy a tulajdonos bizalmat szavazott a magyarországi leányvállalatnak, így valósulhatott meg ez a grandiózus építkezés. A társügyvezetők kiemelték továbbá, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben sok cég óvatosan bánik az expanziós terveivel és ígéreteivel, a Rossmann Magyarország azonban mégiscsak kimagasló bővítést hajtott végre.

Ennek eredménye az új, üllői telephely, ami ugyan a korábban használt épület közelében van, mégis, a vállalat életében óriási ugrás a jövő nagy tervei felé.