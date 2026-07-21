Kell egy félállás ahhoz, hogy egy egyetemista albérletet tudjon kivenni magának

Hamarosan kihirdetik a felsőoktatási ponthatárokat, ez pedig rendre együtt jár az albérletpiac felpörgésével. Ez a keresleti csúcs azonban elmaradhat a korábbi években tapasztalt szinttől, a július első felében mért 75 ezer telefonos érdeklődés ugyanis az elmúlt 5 év legalacsonyabb értékének számít az ingatlan.com szerint. Ez részben azzal is magyarázható, hogy az Otthon Start Program elszívta a keresletet az albérletektől, ennek következménye az is, hogy a fővárosban jellemző medián bérleti díj a tavalyi 270 ezerről 260 ezerre csökkent, vidéken azonban 170 ezerről 180 ezerre emelkedett.

Fotó: Mehes Daniel/Daniel - stock.adobe.com

A G7 cikke szerint átlagosan a diákmunkás órabér 2180 forint volt júniusban, ami 4,6 százalékkal magasabb a tavalyinál. Ebből pedig következik, hogy egy közepes árú fővárosi lakás bérleti díjáért havi 120, vagyis heti 30 órát kell dolgoznia egy egyetemistának. Egy közepes árú budapesti szobáért pedig havi 50 órát kell dolgoznia. egy 40 négyzetméteres fővárosi garzon bérleti díját pedig havi 92 óra munkával keresheti meg.