Megvan az MTÜ új vezére, Csendes Olivér februárig az Orbánék által létrehozott Visit Hungarynél is dolgozott

„A Magyar Turisztikai Ügynökség vezetésére Csendes Olivért kértem fel” – jelentette be Facebook-oldalán Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter.

A miniszter szerint Csendes Olivér nemzetközi tapasztalattal rendelkező stratégiai és innovációs vezető, aki pályája során multinacionális vállalatirányítási, üzleti tanácsadási, startup-ökoszisztéma-építési és turisztikai felsővezetői szerepeket egyaránt betöltött. Szakmai hátterét a Bécsi Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett mesterdiploma, valamint az Oxfordi Egyetem Executive MBA képzése egészíti ki. Egy bécsi székhelyű stratégiai innovációs tanácsadó cég vezérigazgatójaként az európai innovációs és startup-közösség fejlesztésén dolgozott, később az Osztrák Nemzeti Turisztikai Hivatal digitális és innovációs igazgatójaként.

Csendes Olivér Fotó: Visit Hungary

Pályafutása részeként magyarországi tapasztalatot is szerzett: korábban a még az Orbán-kormány által 2019-ben létrehozott Visit Hungary vezérigazgatójaként a digitalizációra, az adatvezérelt turizmusirányításra, a desztinációmarketingre és a nemzetközi együttműködésekre fókuszált.

Csendes idén februárban, 19 hónap után távozott a Visit Hungarytől, a turizmus.com-nak adott interjújában azt mondta, visszaköltözik Bécsbe a családjához.

Kapitány szerint „Csendes Olivér személyében az MTÜ élére egy olyan, kiemelkedő szakmai tapasztalattal rendelkező vezető került, aki a turisztikai szakma széles körű, egyhangú elismerését és bizalmát élvezi”.