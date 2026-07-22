Bubópestisgyanús esetről számoltak be Mongóliában

Bubópestisgyanús esetet jelentettek Mongólia nyugati részén, Hovd tartományban. Az ország állatokról emberekre terjedő betegségekkel foglalkozó központja (NCZD) szerint a személy feltehetően a szomszédos Bajanölgij tartományban történt látogatása során, mormotahús fogyasztása után fertőződött meg a betegséggel.



Fotó: Robert Haasmann/Biosphoto

A diagnózis megerősítésére jelenleg a fertőzés genetikai anyagának kimutatására szolgáló PCR-tesztet végeznek.

Bár Mongóliában a törvény tiltja a mormoták vadászatát, az állatot egyesek még mindig csemegének tekintik, és az illegális vadászat továbbra is folyik. A nyári időszak fokozott fertőzésveszélyt jelent Mongóliában, mivel ilyenkor több ember utazik pihenni vidékre, ahol egyesek mormotahúst fogyasztanak.

Az elmúlt években ebben az időszakban több bubópestisesetet is jelentettek, köztük halálesetekkel járókat is. Az NCZD közlése szerint Mongólia 21 tartományából jelenleg 17-et tartanak veszélyeztetettnek a bubópestis szempontjából.

A bubópestis egy bakteriális fertőző betegség, amit a vadon élő rágcsálókon, köztük a mormoták testén élő bolhák terjesztenek. Kezelés nélkül a betegség 24 órán belül halálos kimenetelű lehet. (MTI)