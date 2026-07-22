Poloskák helyett csótányok: utcára mentek India magukra hagyott fiataljai, a rendőrség kőkeményen csapott le rájuk

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Több ezer, magukra csótányként hivatkozó fiatal próbált meg hétfőn Újdelhiben, India fővárosában a parlamenthez vonulni, de rendkívüli erőteljes hatósági fellépéssel találták szemben magukat: rohamrendőrök rohanták le őket, és botokkal ütöttek, akit csak értek.

A tüntetők elsősorban az oktatási miniszter lemondását és a felsőoktatási vizsgarendszer teljes reformját követelték, de az elégedetlenségük nyílt kihívást jelent a kritikát és ellenzéki hangokat rosszul tűrő Modi-kormány egésze számára. Az indiai gazdaság ugyan az elmúlt évtizedben nagyot növekedett, de ezt a növekedést nem tapasztalta meg mindenki egyformán, és a húszas-harmincas korosztályban kiugróan magas a munkanélküliek aránya.

A hétfői tüntetés Újdelhiben Fotó: ARUN SANKAR/AFP

A hétfői erőszakos jelenetek után a kormány egyszerre nevezi terroristáknak a fiatalokat, közben azonban most először le is ültek tárgyalni velük. A fiatalok ügyét az ellenzéki pártok is elkezdték felkarolni, szerdán tiltakozások miatt fel is kellett függeszteni a parlament ülését.

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