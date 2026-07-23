Második világháborús bomba miatt péntek hajnalban lezárják a Margit hidat

Feltételezett robbanótest miatt péntek hajnalban lezárják a Margit hidat - tájékoztatta a Magyar Honvédség tűzszerészügyelete csütörtök délután az MTI-t.

A tájékoztatás szerint a Duna alacsony vízállása miatt feltételezhetően egy második világháborús robbanótest került felszínre a Margit híd középső pillérénél. A tűzszerészművelet idejére a hidat péntek hajnalban, 5 órától lezárják mindkét hídfő irányából, lezárják továbbá a Margit-sziget Margit híd felőli részét, valamint a Duna 200 méter sugarú szakaszát.