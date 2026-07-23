Egyszerre tíz nővér mondott fel a Kútvölgyi sebészetén

A Szent János Centrumkórház Kútvölgyi tömbjének sebészetén tíz nővér mondott fel egyszerre, augusztus végén jár le a felmondási idejük, értesült a Telex. Ha nem sikerül megoldani a pótlásukat, veszélybe kerülhet az ellátás.



Fotó: Balaton József/MTI/MTVA

A kórház megerősítette a lap információit, mint mondták, több szakdolgozó kezdeményezte munkaviszonyának megszüntetését az érintett osztályon szeptembertől, a közelmúltban pedig más osztályokon is felmondásokat tapasztaltak. Elárulták azt is, hogy az érintett munkatársak jelentős része olyan egészségügyi szolgáltatónál folytatja munkáját, ahol hasonló szakmai feladatok ellátásáért kisebb terhelés mellett lényegesen magasabb jövedelmet kínálnak.

A probléma , hogy „a sebészeti szakdolgozók jelenleg nem részesülnek olyan differenciált díjazásban vagy kiemelt pótlékban, amely ezt a fokozott terhelést megfelelően tükrözné. Ez hosszabb távon egyre nehezebbé teszi a szakdolgozók megtartását”. Szerintük „a munkaerőhiány, az utánpótlás hiánya, az egészségügyi szakdolgozók leterheltsége, valamint a különböző fenntartású intézmények közötti jelentős bérkülönbségek olyan rendszerszintű problémák, amelyek hosszú távú megoldást igényelnek”.