Ellopták a 430 ezres Asszonysutyorgó Facebook-csoportot

Július eleje óta nem kerültek ki újabb posztok az egyik legnagyobb, 430 ezer taggal rendelkező magyar Facebook-csoportba, az Asszonysutyorgó oldalára, mert mint kiderült, az adminoktól ellopták a csoportot.

A csoport új adminja Yassine Zidouh, aki a Facebook-profilja szerint egy marokkói születésű, Temarában élő férfi.

Az eddig zárt csoportot, ahol kizárólag nők lehettek tagok – ahova az elmúlt hónapokban/években a legtöbben már álnéven posztoltak, a posztok sok esetben intim jellege miatt – csütörtök reggel az új admin nyilvánosra állította.

Az eredeti adminok már hetekkel ezelőtt jelentették a problémát a Facebooknak, eddig látszólag eredménytelenül.

Az Asszonysutyorgó új adminjához hasonlóan szintén marokkói profilok vannak azon csoportok mögött is, amik politikusokról csinálnak kamu Facebook-csoportokat, és amiknek a Lakmusz erről szóló cikke szerint semmi közük a Tiszához.