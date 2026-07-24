Bakteriális szennyezés miatt öt strandon tilos fürdeni a Velencei-tónál

Hat Fejér vármegyei strandon rendeltek el fürdőzési tilalmat bakteriális szennyeződés miatt – írta a Facebookon a kormányhivatal.

A Velencei-tónál csütörtök óta tilos fürdeni az Agárd Park Strand Kempingben, a gárdonyi Tini Strandon, a Velence Északi Strandon, a Velence Korzó és Szabadstrandon, valamint a Velence Resort & Spa strandján. A dunaújvárosi Szalki-szigeti Szabadstrandon pénteken lépett életbe a tilalom.

Fotó: FERENC ISZA/AFP

A kormányhivatal tájékoztatása szerint a természetes fürdőhelyeken végzett rendszeres hatósági laboratóriumi vizsgálatok határértéket meghaladó bakteriális szennyezettséget mutattak ki.

A fürdőzési tilalom visszavonásig marad érvényben.

A szükséges intézkedések és az ellenőrző vízvizsgálatok már folyamatban vannak. A hatóság a tilalmat azonnal feloldja, amint a vízminőség ismét megfelel az előírásoknak.