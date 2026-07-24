Éjszaka süllyedni kezdett egy sétahajó a Dunán

A BRFK riasztotta csütörtökről péntekre virradó éjszaka a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálatot havária miatt: egy sétahajó kezdett süllyedni vízbetörés következtében. Mint írták:

A helyszínre érkezésünkkor a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltó egységei már megkezdték a kikötőben álló, megdőlt katamarantest egyik részéből a víz szivattyúzását, amibe mi is bekapcsolódtunk három nagy teljesítményű szivattyúval. Ezzel párhuzamosan búváraink megkezdték a hajótesten belüli felderítést, valamint a külső oldalról az addigra már víz alá került kipufogócső eldugaszolását.

A katasztrófavédelem búvárszolgálata végül ideiglenesen megszüntette a vízbetörést. A HUNGO külön kiemelte, hogy a hajó személyzete, a tulajdonos és minden dolgozó egy emberként, professzionálisan segítette a munkát.