Vitályos Eszter pszichopatákkal van körülvéve?

Másra legalábbis nem igazán tud gondolni az ember, ha megtekinti az országgyűlési képviselő Insta-sztoriját, aki tőle szokatlan műfajjal - könyvajánló - jelentkezett:
A volt kormányszóvivő Thomas Erikson Pszichopatákkal körülvéve című könyvét „Kötelező olvasmány” felütéssel posztolta, ennél többet nem fűzött hozzá, de a kötet alcíme is beszédes: Így került el, hogy kihasználjanak!.
Thomas Erikson svéd szerző, elsősorban önsegítő könyveket ír, nem tiszta egyelőre, hogy Vitályos miért pont ezt a példányt ajánlotta (bár kétségkívül ez jelent meg legutoljára, 2025-ben idehaza). További, idehaza is kapható munkái, amiket Vitályos Eszter nem ajánlott, pedig azok is biztos érdekesek:
Kultúrperceinknek ezennel vége.