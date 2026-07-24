Vitályos Eszter pszichopatákkal van körülvéve?

Másra legalábbis nem igazán tud gondolni az ember, ha megtekinti az országgyűlési képviselő Insta-sztoriját, aki tőle szokatlan műfajjal - könyvajánló - jelentkezett:

A volt kormányszóvivő Thomas Erikson Pszichopatákkal körülvéve című könyvét „Kötelező olvasmány” felütéssel posztolta, ennél többet nem fűzött hozzá, de a kötet alcíme is beszédes: Így került el, hogy kihasználjanak!.

Vitályos Eszter a Parlamentben 2026. június 16-án. Fotó: Németh Dániel/444

Thomas Erikson svéd szerző, elsősorban önsegítő könyveket ír, nem tiszta egyelőre, hogy Vitályos miért pont ezt a példányt ajánlotta (bár kétségkívül ez jelent meg legutoljára, 2025-ben idehaza). További, idehaza is kapható munkái, amiket Vitályos Eszter nem ajánlott, pedig azok is biztos érdekesek:

Pocsék főnökök (2020)

Energiavámpírokkal körülvéve (2023)

Idiótákkal körülvéve (2023)

Narcisztikusokkal körülvéve (2023)

Kultúrperceinknek ezennel vége.