A rendőrség szerint jogszerű volt az intézkedés, ami után meghalt egy férfi Százhalombattán

Nem állapított meg jogszerűtlenséget a Százhalombattán rendőri intézkedést követően történt haláleset kapcsán a rendőrség által lefolytatott parancsnoki kivizsgálás - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság.

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Százhalombattán július 8-án a rendőrök egy gépkocsi vezetőjével szemben intézkedtek. A rendőri jelentések szerint a férfi ellenszegült az intézkedésnek, majd megpróbált elmenekülni. A rendőrök leteperték, és az intézkedés során legalább négyszer elektromos sokkolót alkalmaztak vele szemben. A férfi a helyszínen elvesztette az eszméletét, légzése leállt, ezért az egyik rendőr megkezdte az újraélesztését. A kórházban kómába került, életét már nem tudták megmenteni.

A tájékoztatás szerint a rendőri intézkedés körülményeit a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség büntetőeljárás keretében vizsgálja, az ügyészséggel a rendőrség szorosan együttműködik. (MTI)