Egyetlen koncertre kapott 1,5 milliárd forintot Balásy Gyula cége a választás előtt

Egyetlen koncert megrendezésére kapott 1,5 milliárd forintot Balásy Gyula cége, Lounge Event Kft. a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökségtől (NRÜ) néhány nappal a választások előtt, írja Pósfai Gábor belügyminiszter a Facebookon.

A Belügyminisztérium a rendezvények átvilágítása során bukkant arra a szerződésre, amely szerint az NRÜ 2026. április 1-én rendelt egy koncertet a Hősök terére a Lounge-tól.

Támogatott feladat megnevezése az volt, hogy „Magyarország történelmi és kulturális értékeinek az európai kultúrába ágyazottságának kiemelésével történő népszerűsítése 2026. évben”.

A megrendelésben azonban nem szerepel sem konkrét fellépő, sem konkrét dátum, csak annyi, hogy augusztus 19-21. között valamelyik napon. A programot mindössze 2-3 órásra tervezték és 2-4 ezer főnyi nézőre számítottak. A munkacím „Mándoki koncert” volt, de a Mándoki név az anyagban konkrétan már nem szerepel.

Pósfai azt írta, a szerződést felmondták.