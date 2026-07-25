Körülbelül kétszázan vettek részt Nagyváradon az önkormányzat által nem engedélyezett Pride-on

Mintegy kétszázan vettek részt szombat délután Nagyváradon az önkormányzat által nem engedélyezett Pride-felvonuláson. A partiumi városvezetés tiltása miatt már megszervezése előtt nemzetközi szolidaritást kiváltó menet a városháza elől indult, ahol a csendőrök figyelmeztették a résztvevőket, hogy a rendezvény nem engedélyezett, és közölték, hogy emiatt megbírságolják őket. Az egyik tüntetőnek azt mondták, 5000 lejes (345 ezer forint) bírságot fog kapni. A menet csendőri kísérettel vonult végig a gépkocsiforgalom elől lezárt útvonalon, atrocitás nem történt.

A résztvevők transzparensekkel, szivárványos zászlókkal és plakátokkal vonultak. Egyiken Florin Birta polgármestert a Pride-ot szintén tiltó Orbán Viktor volt magyar miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő társaságában ábrázolták. Renate Weber ombudsman szerint a nagyváradi polgármester hibázik, ellenpéldaként említve, hogy Bukarestben, Temesváron, Kolozsváron, Jászvásáron lehetett Pride-ot tartani. Közölte, hogy megfigyelőként vannak jelen, hivatala elemzi majd a bírságolási jegyzőkönyveket és azt, hogy miként tudnak intézményes segítséget nyújtani. A felvonulást beszédek követték a városháza előtt.

A nagyváradi rendezvény tiltása nagy sajtóvisszhangot keltett, a szervezőket az Európai Bizottság több biztosa, több ország diplomáciai képviselete, Párizs és Budapest főpolgármestere is szolidaritásáról biztosította. Egy nappal a felvonulás előtt a nagyváradi egyházi elöljárók - köztük Böcskei László római katolikus püspök és Bogdán Szabolcs János királyhágómelléki református püspök - közös közleményt adtak ki, melyben a rendezvényt nem nevesítve az emberi méltóság tiszteletére és a gyűlölet elutasítására szólítottak. Azt is leszögezték, hogy a homoszexuális kapcsolatok „összeegyeztethetetlenek a keresztény tanítással”, a szexualitást pedig „a férfi és a nő közötti mély közösség kifejeződéseként” határozzák meg.