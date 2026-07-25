Pontatlanságra figyelmeztető táblákat kell kirakni amerikai múzeumok elé, mert Trump szerint megfertőzte őket a woke

Donald Trump elnök elrendelte, hogy helyezzenek el figyelmeztető táblákat a Smithsonian Amerikai Történeti Nemzeti Múzeuma előtt, amelyek felhívják a látogatók figyelmét azokra a kiállításokra, amelyeket a kormányzat „pontatlannak” tart.

A Trump-kormányzat gyakran vádolta az előítéletesen Amerika-ellenes szemlélet képviseletével a világ legnagyobb múzeumi és kutatóintézményét, a Smithsonian Intézetet, valamint más tudományos szervezeteket is.

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A rendelet szerint a múzeum vezetése az amerikai történelmet „elsődleges eszköznek” tekinti a társadalmi igazságosság eszméinek és a társadalom radikális átalakításának előmozdítására.

A Fehér Ház kísérő közleménye azzal is megvádolta a múzeumot, hogy „a marxizmusban gyökerező szélsőséges politikai aktivizmus felé sodródott, hogy megossza, elkedvetlenítse és elbizonytalanítsa az amerikaiakat”.

Az elnöki rendeletet mindössze néhány nappal azután adták ki, hogy Anthea Hartigot, a Smithsonian múzeum igazgatóját két kongresszusi meghallgatáson keményen faggatták republikánus törvényhozók. Azzal vádolták a múzeumot, hogy „megfertőzte a woke ideológia, amely beszivárgott a nyilvános kiállításokba, az oktatási anyagokba és a tervezési dokumentumokba”.

A hónap elején a Fehér Ház Belföldi Politikai Tanácsa éles hangú jelentést tett közzé, amely szerint a múzeum „eltörli örökségünket”.

Trump célul tűzte ki az amerikai kultúra radikális átalakítását, amelyet szerinte megfertőzött a „woke” baloldali ideológia. Több olyan rendeletet is aláírt, amelyek célja a sokszínűségi, méltányossági és befogadási programok megszüntetése a szövetségi kormányzatban; ezek közül néhány jogi eljárásokat vont maga után.

Márciusban külön rendeletet adott ki a Smithsonian ellen, amelyben arra utasította az intézményt, hogy „számolja fel a helytelen, megosztó vagy Amerika-ellenes ideológiát”.

A Smithsonian finanszírozásának nagy részét a szövetségi kormány biztosítja. Múzeumait évente mintegy 15–30 millió látogató keresi fel ingyenesen. Az intézmény Washingtonban, Virginiában és New Yorkban összesen 21 múzeumot működtet.

Az intézet egyelőre nem reagált a megkeresésekre.