Szeptembertől nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések adatai

Szeptembertől nyilvánosan elérhetőek lesznek a kórházi fertőzések friss adatai. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) kidolgozta annak szabályait, hogy milyen formában tegyék közzé ezeket az adatokat, olvasható az NNGYK közleményében.

A most elkészült módszertan rögzíti, milyen adatokat hoznak nyilvánosságra, hogyan gyűjtik és ellenőrzik ezeket, valamint mire kell figyelni az értelmezésükkor. A cél az, hogy a betegek, a lakosság és az egészségügyi szakemberek egységes, megbízható és érthető információkat kapjanak a kórházi fertőzésekről. A módszertan kidolgozásában szakmai testületek, fertőzésmegelőzéssel foglalkozó szakemberek és kórházi dolgozók is részt vettek.

Az új rendszer a betegbiztonság javítását, az egészségügyi intézmények szakmai fejlődését és az ellátórendszer átláthatóbbá tételét szolgálja. Az adatok közzétételének nem az a célja, hogy pusztán számokat hozzanak nyilvánosságra, hanem hogy segítsék a fertőzések megelőzését, a tapasztalatok feldolgozását és az ellátás folyamatos fejlesztését, írják.

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A módszertan ugyanakkor hangsúlyozza, hogy ezekből az adatokból önmagukban nem lehet egyszerű kórházi rangsort készíteni. A fertőzések számát ugyanis jelentősen befolyásolja, milyen állapotú betegeket kezel az adott intézmény, mennyire összetett beavatkozásokat végez, valamint milyen alaposan keresik és igazolják a fertőzéseket. Ezért a fertőzési mutatók mellett olyan további adatok is megjelennek majd, amelyek segítenek a számok helyes értelmezésében.

A dokumentum azt is meghatározza, hogyan és milyen ütemezésben tájékoztatják majd az adatokról az egészségügyi szakmát, a médiát és a lakosságot. A cél az, hogy a nyilvánosságra kerülő számokat mindenki a megfelelő összefüggések ismeretében értelmezhesse, áll a közleményben.