A román légtérbe behatoló újabb drónt lőtt le a román légierő szombat reggel, tíz kilométerre Szentgyörgy (Sfantu Gheorghe) településtől, jelentette be Nicusor Dan román államfő.

A román légierő pénteken is lelőtt egy, az ország légterébe behatoló drónt, akkor a munténiai Buzău megyében, Padina és Pogoanele települések között, lakatlan terület fölött.

A tájékoztatás szerint a pilóta nélküli szerkezetet 8.30 órakor észlelték a Duna-delta legdélibb településétől tíz kilométerre. A drónt egy román pilóta lőtte le egy F-16-os vadászgéppel.

Fotó: DANIEL CENG/Anadolu via AFP

(MTI)