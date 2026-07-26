Az Iszlám Államhoz is próbált csatlakozni a berlini gázolásos merénylet gyanúsítottja

A berlini Pride-felvonuláson szombat este elkövetett gázolásos támadás gyanúsítottja az Iszlám Állam terrorszervezet támogatója volt, és korábban az igazságszolgáltatás már elítélte a német sajtó vasárnapi jelentései szerint. A támadásban egy ember meghalt, tizenhatan pedig megsérültek, többen súlyosan.

A berlini támadás gyanúsítottja, a 21 éves Abdul B. Fotó: Berlini rendőrség

A Der Spiegel és a Bild úgy értesült, hogy a német állampolgárságú Abdul B. 2025-ben próbált meg csatlakozni az Iszlám Államhoz Szíriában, de Libanonban őrizetbe vették. Onnan visszaküldték Németországba, ahol 2026-ban elítélték „az állam biztonságát fenyegető súlyos erőszakcselekmény előkészítéséért”. A 21 éves férfi 2026 májusáig előzetes letartóztatásban volt, és elrendelték, hogy vegyen részt egy deradikalizációs programban.

A merénylő egy fának hajtott a furgonjával, mielőtt elmenekült volna Fotó: JOHN MACDOUGALL/AFP

Egyelőre nem tudni sem a támadás indokát, és azt sem, hogy a sérülések közül mennyit okozott maga a gázolás és mennyit a késelés. Szemtanúk szerint ugyanis a gyanúsított egy késsel a kezében kezdett menekülni és többeket megsebesített közben. Ugyanakkor arról sincsenek egyelőre információk, hogy a férfi egyedül volt-e az autóban, vagy voltak-e vele mások is.

A történek után egyébként több berlini Pride-rendezvényt is töröltek, Amszterdam pedig szigorúbb biztonsági intézkedéseket vezetett be a Pride-ra. (MTI, BBC)