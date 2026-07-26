Garamvölgyi László lett a rendőrség kommunikációs főtanácsadója

Garamvölgyi László korábbi rendőrségi szóvivőt kérte fel az új országos főkapitány kommunikációs tanácsadónak, a Blikknek már ezen új minőségében nyilatkozott.

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Az egykori szóvivő úgy véli, hogy a rendőri kommunikációban nem lehet hírzárlat, hiszen a mai digitális, bekamerázott, közösségi oldalakon élő világban nem lehet eltitkolni a híreket.

„A rendőrség kommunikátorainak információkat kell adniuk, olyat és annyit amennyit az adott ügy, a nyomozás érdeke megkíván, a sajtó minden megkeresésére, nem várakoztatva a média képviselőit”, mondta.

Szerinte a jól működő, látható, emberközeli rendőrség, a közbiztonság a jogkövető polgárok egyik alap szükséglete, az állam egyik alapvető szolgáltatása. Ezért „működőképes, modern, napra kész, friss, ugyanakkor a rendőrségi kommunikáció legjobb időszakait, tradícióit visszaidéző kommunikációra van szükség”.