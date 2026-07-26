Meleg férfiak, hideg diktatúrák: a sötét rabságból a világos szabadságba

- A Jeti Mozi bemutatja Takács Mária Meleg férfiak, hideg diktatúrák című, 2015-ös dokumentumfilmjét.
- Négy fiatal meleg férfi útnak indul, hogy felkutassa azokat, akik a kommunista Magyarországon titokban élték meg szerelmeiket, vágyaikat és félelmeiket.
- Az idősebb generáció tagjai most először mesélnek nyíltan a rejtőzködés éveiről, a lopott találkozásokról és arról, hogyan próbáltak szabadok maradni egy diktatúrában.
- Miközben múlt és jelen történetei egymásba fonódnak, a film azt kérdezi: valóban szabadabb lett-e az élet a rendszerváltás után, vagy a kirekesztés csak új arcot öltött?
Stáb
Rendező: Takács Mária
Producer: Ugrin Julianna
Operatőrök: Trencsényi Klára, Michel, Szőnyi István, Vízkelety Márton
Vágó: Palotai Éva
Hangmérnök: Almásy Péter
Gyártó: Éclipse Film, Civil Művek