Hidegfronttal indul a hét, de szerdától újabb hőhullám érkezik

A hét elején még egy hidegfront alakítja az időjárást, a napos időszakok mellett helyenként záporok is kialakulhatnak – írja előrejelzésében az Időkép.
Hétfőn a szél nyugatira, északnyugatira fordul, többfelé megerősödik, időnként pedig viharos széllökések is előfordulhatnak. Reggel 22 fok körüli hőmérsékletre, délután nagyjából 30 fokra lehet számítani.
Kedden már napos, gomolyfelhős idő várható, számottevő csapadék nélkül, szerdán pedig kezdetét veszi a nyár második komolyabb hőhulláma: országszerte derült, napos időre van kilátás, alig lesz felhő az égen. A Dunántúl nyugati és északnyugati részén megélénkülhet a déli szél, helyenként erős széllökések is lehetnek. A hajnal még viszonylag friss lesz, 11 és 19 fok közötti minimumokkal, délutánra azonban 29–35 fokig melegszik a levegő.
Csütörtökön folytatódik a napos, száraz és meleg idő, az ország nagy részén zavartalan napsütés várható. A hőmérséklet délután 32 és 37 fok között tetőzik.