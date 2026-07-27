Miután lejárt a vízuma, rögtön deportálták a kenyai származású profi amerikaifocistát

Deportálták az Egyesült Államokból a korábbi profi amerikaifutballistát, Daniel Adongót. Adongo az amerikai bevándorlási hivatal (ICE) szerint illegálisan tartózkodott az országban, és többször is összetűzésbe került a hatóságokkal.

A 37 éves sportoló kenyai származású; eredetileg rugby-játékos volt, úgyhogy 2013-ban nagy szenzáció volt, amikor úgy igazolták le az NFL-es Indianapolis Colts-ba, hogy előtte egyetlen amerikaifoci-meccset sem játszott.

Az ígéretesen induló amerikai karrierje azonban két év múlva hirtelen véget ért: miután kétszer is kihívták a rendőrséget a házához családon belüli erőszak gyanúja miatt, az Indianapolis Colts úgy is felbontotta a szerződését, hogy akkor még nem emeltek vádat ellene.

Daniel Adongo még az Indianapolis Colts színeiben. Fotó: KEVIN C. COX/Getty Images via AFP

Ezzel a profi futballkarrierje végleg megszakadt, és később többször is letartóztatták kisebb bűncselekmények miatt Indiana államban. A közelmúltig ezzel együtt legálisan tartózkodott az USA-ban, hiszen az amerikai vízuma csak 2026-ban járt le.

Douglas Thompson, az ICE egyik chicagói vezetője szerint Adongo veszélyt jelentett a helyi közösségre, amely a deportálásával lényegesen biztonságosabbá vált. Az eljárás illeszkedik az amerikai hatóságok szigorúbb fellépésébe. Az ICE adatai szerint a 2026-os pénzügyi évben idáig már több mint 350 ezer embert deportáltak az Egyesült Államok területéről.