Beiktatták Keiko Fujimorit, Peru első női elnökét

Beiktatták hivatalába Keiko Fujimorit, Peru első női elnökét Limában. A beiktatási ceremónián többek között Javier Milei argentin elnök, Rodrigo Paz bolíviai elnök és José Antonio Kast chilei elnök vett részt.

Fotó: ERNESTO BENAVIDES/AFP

Az 51 éves, kétgyerekes Keiko Fujimori a néhai perui elnök, az emberi jogi jogsértések miatt elítélt Alberto Fujimori lánya. A jobboldali-populista Népi Erő (Fuerza Popular) párt politikusa negyedszer indult az államfői tisztségért, és három sikertelen kísérlet után az idei elnökválasztáson végül – szoros küzdelemben – győzelmet aratott.

Keiko Fujimori megígérte, hogy határozottan fellép a szervezett bűnözés ellen, és a gazdaság jogi szabályozottságának erősítését tervezi, egyúttal szorgalmazza az USA-val és a latin-amerikai térség jobboldali vezetőivel való szorosabb együttműködést.

A 35 millió lakosú ország politikai helyzetét régóta a törvényhozás és a kormány közötti állandó konfliktusok jellemzik. Az elmúlt 10 évben nyolc elnök váltotta egymást a legmagasabb állami tisztségben. (MTI)