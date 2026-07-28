Kivonult az amerikai delegáció az ENSZ Biztonsági Tanácsának üléséről a francia felszólalás alatt

Az Egyesült Államok delegációja kivonult az ENSZ Biztonsági Tanácsának hétfői rendkívüli üléséről, miközben Franciaország képviselője beszélt az ukrajnai háborúról. Washington ezzel tiltakozott a francia ENSZ-képviselet korábbi kijelentései ellen.

Cikkében a BBC azt írja, diplomáciai vita azután robbant ki, hogy az Egyesült Államok pénteken Oroszországgal és Észak-Koreával együtt az ellen szavazott, hogy meghosszabbítsák Volker Türk ENSZ emberi jogi főbiztos mandátumát. A szavazás után Franciaország genfi ENSZ-képviselete azt közölte:

„Az Egyesült Államok korábban az emberi jogok világítótornya volt. Többé már nem az.”

Mike Waltz amerikai ENSZ-nagykövet erre azzal vádolta Franciaországot, hogy egy olyan tisztségviselőt támogat, aki demokratikus országokat oktat ki, miközben szerinte a világ legsúlyosabb elnyomóival ápol jó viszonyt. Türk korábban egyaránt bírálta Oroszország ukrajnai háborúját és Izrael gázai hadműveleteit.

Fotó: LEONARDO MUNOZ/AFP

Dan Negrea amerikai tisztviselő azt mondta, az amerikai delegáció mindaddig hasonló tiltakozó akciókat fog végrehajtani, amíg Franciaország nem vonja vissza „lekezelő és tiszteletlen retorikáját”. Türk második mandátumát végül 144 ország támogatta, tíz állam ellenezte, tizenhárom pedig tartózkodott. Az ügy tovább élezte a Washington és az ENSZ közötti feszültséget.

Az Egyesült Államok az elmúlt időszakban csökkentette több ENSZ-szervezet támogatását, és számos nemzetközi intézményből kilépett. Jeff Bartos amerikai nagykövet a szavazás után azt mondta, következményei lesznek annak, hogy az ENSZ Közgyűlése szerinte eltűri az eljárási szabályok megsértését, a háttéralkukat és a tisztségekkel való visszaélést.

Jérôme Bonnafont francia ENSZ-nagykövet ezzel szemben „a lelkiismeret hangjának” nevezte Türköt, aki szerinte első mandátuma alatt szigorúan és pártatlanul végezte munkáját. Farhan Haq, az ENSZ helyettes szóvivője nem kommentálta az amerikai delegáció kivonulását, de közölte: a világszervezet elvárja a tagállamoktól, hogy tartsák tiszteletben a döntést.