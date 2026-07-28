Lengyelországban alkotmányellenesnek nyilvánították az azonos neműek házasságának anyakönyvezését lehetővé tevő rendeletet

A lengyel alkotmánybíróság alkotmányellenesnek nyilvánította azt a kormányrendeletet, ami lehetővé tette volna a külföldön kötött, azonos nemű személyek közötti házasságok lengyel anyakönyvi bejegyzését.

Az egyhangú döntést egy háromtagú bírói tanács hozta meg. A tanács tagja volt az a konzervatív bíró, aki meghatározó szerepet játszott az abortusz lehetőségét csaknem teljesen megszüntető, 2020-as alkotmánybírósági döntésben. A tanács másik két tagja az ultrakonzervatív Jog és Igazságosság (PiS) párt két egykori politikusa volt.

LMBTQ-aktivisták 2020 nyarán Krakkóban Fotó: ARTUR WIDAK/NurPhoto via AFP

Az Európai Unió Bírósága 2025 novemberében mondta ki, hogy az uniós tagállamoknak el kell ismerniük a más uniós országban, azonos nemű személyek között törvényesen megkötött házasságokat. Még akkor is, ha saját jogszabályaik nem teszik azt lehetővé. Az ítéletet követően a lengyel legfelsőbb közigazgatási bíróság elrendelte több azonos nemű pár házasságának átvezetését a lengyel anyakönyvbe. A becslések szerint az ítélet 30-40 ezer külföldön kötött házasságot érinthet.

A döntés hátteréhez hozzátartozik, hogy a lengyel kormány, valamint az Európai Unió intézményei nem tekintik függetlennek a lengyel alkotmánybíróságot, mert véleményük szerint a testület a PiS 2015 és 2023 közötti kormányzása alatt a vezetés politikai eszközévé vált. (MTI)